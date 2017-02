Außenminister Gabriel überraschend in die USA gereist

BERLIN (Dow Jones)--Als erstes Mitglied der Bundesregierung ist Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) in die USA gereist. "Die Welt wartet nicht auf uns. Wir haben drängende Themen auf der internationalen Agenda, über die sich Deutschland und Amerika, genauso wie Europa und Amerika eng abstimmen sollten", sagte Gabriel am Abend vor seinem Abflug nach Washington.

Er bringe viele Fragen an seinen Amtskollegen Rex Tillerson über den außenpolitischen Kurs der Vereinigten Staaten und über die Nato mit, ergänzte der scheidende SPD-Chef. "Die Freundschaft zwischen zwei Nationen ist weit mehr als eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Regierungen, aber ohne gute und vertrauensvolle Beziehungen zwischen beiden Regierungen geht es nicht gut."

Noch wenige Stunden vor der Abreise wollte das Auswärtige Amt von keinen Reiseplänen des Ministers berichten. Durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA angespannt wie seit Jahren nicht.

