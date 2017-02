Autoabsatz in China geht zum Jahresauftakt zurück - Früheres Neujahresfest

PEKING (dpa-AFX) - In China ist der Autoabsatz in China zum Jahresauftakt zurückgegangen. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge fiel um 9,8 Prozent auf 2,12 Millionen, wie aus vom Branchenverband Passenger Car Association (PCA) am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Zahlen sind allerdings verzerrt, da das Neujahrsfest mit seinen vielen Feiertagen in diesem Jahr bereits im Januar begonnen hat und nicht wie 2016 erst im Februar.

China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für die deutschen Hersteller BMW, Daimler und Volkswagen (Volkswagen vz) samt seiner Tochter Audi. 2016 war der Autoabsatz in China um knapp 16 Prozent auf 23,9 Millionen Stück gestiegen. Der deutlich höhere Absatz ist unter anderem Folge der gesenkten Mehrwertsteuer für Autos mit kleinerem Hubraum im Herbst 2015./zb/fbr