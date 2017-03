Autofahrer in Antwerpen versucht in Menschenmenge zu rasen

BRÜSSEL (AFP)--In Antwerpen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit einem Wagen in eine Menschenmenge rasen wollte. Wie die Polizei am Donnerstag in der belgischen Stadt mitteilte, hatte der Wagen ein französisches Kennzeichen. Der Mann trug demnach eine Tarnuniform. Der Vorfall ereignete sich auf der bekannten Meir-Einkaufsstraße.

Antwerpens Polizeichef Serge Muyters sagte, der aus Nordafrika stammende Mann sei nach einer Verfolgungsjagd im Stadtzentrum gefasst worden. Am Vortag hatte in London ein Mann mit einem Wagen einen tödlichen Anschlag auf der Westminster Bridge und vor dem Parlament verübt.

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2017 09:48 ET (13:48 GMT)- - 09 48 AM EDT 03-23-17