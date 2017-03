Wer künftig einen Smartphonevertrag bei 1&1 abschließt, kann zusätzlich einen Neuwagen bei Sixt leasen. Was zunächst nach einer seltsamen Kooperation klingt, hat tatsächlich unternehmerisches Kalkül und könnte die Art, wie Neuwagen in Deutschland an den Mann gebracht werden, grundsätzlich verändern.

Autoflatrate zum Handyvertrag

Die "All-Net-Flat" von der United Internet-Marke 1&1 beinhaltet für Neukunden künftig mehr als kostenloses Telefonieren in alle Netze und eine Internetflat fürs Handy: Wer einen 24-monatigen Laufzeitvertrag bei 1&1 abschließt, hat von jetzt an zusätzlich die Option, einen Peugeot 208 beim United Internet-Kooperationspartner Sixt zu leasen - für nur 99 Euro im Monat. Die "Autoflatrate" beinhaltet nicht nur den Wagen, pro Jahr bekommen Kunden 10.000 Frei-Kilometer. Zudem sind die Kosten für Versicherung, Steuern, Service, Anmeldung und Überführung inklusive.

Sixt will den Automarkt völlig umkrempeln

Die Zusammenarbeit mit United Internet scheint nur auf den ersten Blick kurios - tatsächlich macht die Kooperation zwischen dem Leasingunternehmen und dem Telekommunikationskonzern aber durchaus Sinn. Denn Smartphone-Verträge mit Flatrate haben sich inzwischen nicht nur deutschlandweit etabliert, auf dem Automobilmarkt läuft der größte Teil des Neuwagengeschäftes allerdings weiterhin über stationäre Autohäuser. Leasing ist in weiten Teilen der Bevölkerung noch kaum ein Thema. Sixt will das ändern. Vorstandschef Rudolf Rizzolli betont gegenüber den "Handelsblatt": "Wir wollen den Kunden verständlich machen, dass es ab jetzt eine Flatrate für das Auto gibt - All-in und voll flexibel. Beim Telefonieren kennt man dieses Geschäftsmodell bestens."

Dabei hat Sixt durchaus weitreichendere Pläne. Fahrzeugkauf im Internet soll künftig für viele Autokäufer eine Alternative zum Gang ins Autohaus werden. "Wir wollen das Amazon für Neuwagen werden", so Rizzoli weiter.





