Autoreifenonline.de empfiehlt: rechtzeitig auf das bevorstehende Saison-Geschäft einrichten und clever bevorraten

Autoreifenonline.de, der Geschäftskunden-Onlineshop von Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom, empfiehlt Reifenfachhändlern und Kfz-Betrieben, sich rechtzeitig auf das bevorstehende Saison-Geschäft mit Sommer- und Ganzjahresreifen einzurichten. "Reifenhändler und Werkstätten sollten aktuelle Markttrends im Blick haben und bereits früh auf clevere Bevorratung setzen", rät Andreas Faulstich, Leiter B2B von Autoreifenonline.de.

Vor allem bei SUV-/Offroadreifen sieht Faulstich den Trend zu steigender Nachfrage. Dies bestätigen auch aktuelle Zahlen des Kfz-Marktbeobachters JATO Dynamics: Demnach hält europaweit das starke Wachstum des SUV-Segments ungebrochen an. Um 21,4 Prozent stieg 2016 die Anzahl der SUV-Zulassungen auf 3,9 Millionen Fahrzeuge. Jeder vierte in Europa angemeldete Neuwagen ist damit ein SUV.

"Für die Zielgruppe etwa der preisbewussten SUV-Fahrer, die keine Kompromisse bei Qualität und Sicherheit eingehen wollen, gibt es für Händler im Sortiment von Autoreifenonline.de spannende Alternativen", sagt Faulstich. "Zum Beispiel bieten wir als Premiumpartner von VIKING-Reifen attraktive Einkaufspreise für VIKINGs SUV-Sortiment. Das ermöglicht unseren Händlerkunden interessante Margen." Bei Autoreifenonline.de ist etwa der VIKING City Tech II SUV in verschiedenen Dimensionen für kleinere oder mittlere SUVs verfügbar; für große SUVs der XL ProTech HP.

Darüber hinaus wird auch 2017 für Reifenhändler und Kfz-Betriebe die Bedeutung umfangreicher Serviceleistungen und breiter Produktangebote weiter wachsen. "Wir wollen unsere Händlerkunden mit unserem partnerschaftlichen Ansatz und unseren B2B Services dabei unterstützen, ihre Chancen optimal zu nutzen", erklärt Faulstich. "Trotz bester Vorbereitung bleibt Flexibilität wichtig, um die unterschiedlichsten Bedarfe schnell und einfach bedienen zu können. Das ermöglichen wir unseren Händlerkunden durch umfassendes Sortiment, kurze Lieferzeiten und faire Zahlungsoptionen." Um den Zugriff auf das Sortiment von Autoreifenonline.de noch komfortabler zu gestalten, können Händlerkunden seit Kurzem außerdem die neue, kostenlose App von Autoreifenonline.de nutzen. Damit ist zum Beispiel die Beratung mit Tablet oder Smartphone direkt am Fahrzeug des Kunden möglich. Die Anwendung ist für iOS - und Android-Geräte verfügbar. "Mit weiteren Services wie etwa der Online-Vermittlungsplattform zur Rädereinlagerung auf der Montagepartner-Plattform deltipartners.com lässt sich zudem das eigene Geschäft um neue Dienstleistungsangebote erweitern – so können leicht neue Kundengruppen erschlossen werden", erläutert Faulstich. "Und über das Montagepartner-Konzept von Autoreifenonline.de profitiert auch der stationäre Offlinehandel von den wachsenden Onlineverkäufen in den Delticom Endkunden-Shops wie ReifenDirekt.de."

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten – ab dem ersten Reifen.

