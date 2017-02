Axway übernimmt Syncplicity

Axway (Paris:AXW) (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, gab heute die Barübernahme von Syncplicity bekannt, einem führenden Anbieter von EFSS-Lösungen (Enterprise File Sync & Share), der Nutzern die für die sichere Zusammenarbeit erforderlichen Kenntnisse und Tools zur Verfügung stellt. Mit der Akquisition von Syncplicity ist Axway in der Lage, seine Plattform Axway AMPLIFY weiter auszubauen. Ziel ist es, die Art, wie moderne Unternehmen über digitale Ökosysteme hinweg zusammenarbeiten und Innovationen vorantreiben, zu transformieren und die Bindung zu Kunden, Mitarbeitern und Partnern zu stärken.

Syncplicity mit Sitz im Herzen des Silicon Valley wurde im Jahr 2007 gegründet und gehörte zum globalen Investmentunternehmen Skyview Capital. Über 25.000 Unternehmen und Individuen in verschiedenen Branchen nutzen die Syncplicity-Lösungen für die unternehmensweite Synchronisierung und den Austausch von Dateien. Sie wollen damit den Nutzen ihrer Daten innerhalb von Anwendungen, Datenbanken oder Dateien erhöhen, egal, ob sie On-Premise gespeichert sind oder in Private bzw. Public Clouds gehalten werden.

"Unternehmen arbeiten heute auf der Basis Cloud-basierter Tools zusammen. Der Austausch von Dateien und deren Synchronisierung zwischen Individuen müssen sicher und nahtlos funktionieren", sagt Jean Marc Lazzari, CEO von Axway. "Axway und Syncplicity werden zusammen alle Dienste rund um die gemeinsame digitale Nutzung aus einer Hand anbieten."

"Das Know-How und die herausragende Qualität der EFSS-Produkte von Syncplicity ergänzen die MFT-Lösungen von Axway in überzeugender Weise. Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden wird gefördert und unterstützt", sagt Jonathan Huberman, CEO bei Syncplicity. Das Team von Syncplicity ist stolz darauf, nun gemeinsam mit Axway die bestmöglichen Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."

Details zur Übernahme werden nicht bekanntgegeben.

Über Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, sich ständig verändernde Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie zu erfüllen. Unser einheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten von überall, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Unternehmen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.axway.com.

Über Syncplicity

Syncplicity ist ein führendes Unternehmen für sichere Lösungen zur gemeinsamen Dateinutzung und Kollaboration. Über 25.000 Unternehmen und Individuen vertrauen auf die sichere Performance unserer Lösungen. Wir können mit Stolz sagen, die größten Talente des Silicon Valley zu beschäftigen: Diese Menschen lieben und leben die gemeinsame Nutzung von Dateien. Sie wollen unsere Arbeitsweise revolutionieren. Indem wir unsere Ressourcen nutzen und unsere Mitarbeiter inspirieren verbessern wir kontinuierlich die gemeinsame Nutzung von Dateien in Unternehmen und die Zusammenarbeit durch schnelle Produkt-Releases und innovative Designs. Um mehr über Syncplicity zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.syncplicity.com.

Über Skyview Capital, LLC

Skyview Capital ist eine globale, private Investmentfirma mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, die sich auf den Erwerb und das Management missionskritischer Unternehmen in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Unternehmensdienstleistungen und Fertigung spezialisiert. Skyview nutzt betriebliche Ressourcen und finanzielle Kompetenzen zur systematischen Förderungen des langfristigen Werts des erworbenen Unternehmens. Aktuell hat Skyview in seinen Ziel-Branchen mehr als 25 Transaktionen erfolgreich durchgeführt. Besuchen Sie www.skyviewcapital.com

