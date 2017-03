BDI-Chef Kempf sieht China noch nicht als Ersatz für USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der Irritationen mit der neuen US-Regierung sieht die deutsche Wirtschaft in China keine adäquate Alternative. Laut BDI-Präsident Dieter Kempf "ist China leider noch weit davon entfernt, ein echter Ersatz für Amerika zu sein". Im Gespräch mit der "Wirtschaftswoche" sagte Kempf: "Denken Sie nur daran, wie viele Hürden deutschen Unternehmen in China immer noch begegnen, in wie vielen Punkten das Land keine Marktwirtschaft ist". Er würde sich freuen, wenn die chinesische Regierung nun einen echten wirtschaftspolitischen Kurswechsel hinlegte, so der BDI-Präsident: "Aber darauf wetten würde ich nicht".

March 12, 2017 07:29 ET (11:29 GMT)

