BER-Aufsichtsrat stellt Flughafenchef Mühlenfeld zur Rede

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der umstrittenen Auswechslung des Bauleiters am neuen Hauptstadtflughafen erwartet der Aufsichtsrat an diesem Mittwoch Erklärungen von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld. Das Kontrollgremium tritt am Abend in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen. Im Vorfeld wurde über einen möglichen Rauswurf Mühlenfelds spekuliert. Denkbar ist auch, dass das Kontrollgremium den Geschäftsführer lediglich in die Schranken weist.

Mühlenfeld hatte jüngst wegen andauernder Technik- und Terminprobleme beim Bau des drittgrößten deutschen Flughafens den obersten Bauleiter Jörg Marks abgelöst - allerdings gegen ausdrückliche Bedenken des Präsidialausschusses, in dem Berlin, Brandenburg und der Bund als Eigentümer sowie die Arbeitnehmerseite vertreten sind. Der Bund verlangte daraufhin die Sondersitzung./bf/DP/tos