BHS tabletop wird übernommen

Die BHS Verwaltungs Aktiengesellschaft hat sich die Mehrheit am Porzellanhersteller BHS tabletop AG gesichert und bietet nun für die Aktien der Minderheitsgesellschafter. Geboten würden 14,20 Euro, teilte das Unternehmen mit. Das ist allerdings etwas weniger als der aktuelle Aktienkurs.

Die BHS Verwaltungs Aktiengesellschaft sicherte sich am Freitag die Mehrheit an dem Unternehmen. Die Münchener Rück, die Deutsche Bank und die Proheq GmbH sowie weitere Aktionäre sagten zu, ihre gut 2,9 Millionen Aktien zu verkaufen. Sie hatten seit dem Frühsommer nach einem Käufer gesucht und verkaufen nun gemeinsam ihre 86,05 Prozent des Grundkapitals. BHS tabletop wird an der Börse mit rund 50 Millionen Euro bewertet.

Dow Jones