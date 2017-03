BIZ/Borio: Anstieg Target2-Salden nicht wegen Risikowahrnehmung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/BASEL (Dow Jones)--Der Anstieg der Salden des Zahlungsverkehrssystems Target2 ist nach Einschätzung von Claudio Borio, Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), nicht auf eine neue Kapitalflucht der Investoren zurückzuführen. "Ein solcher Zusammenhang lässt sich durch die Spreads von Credit-Default-Swaps nicht belegen", sagte Borio bei der Vorstellung des BIZ-Quartalsberichts.

Vielmehr seien die Ungleichgewichte dem automatischen Effekt großvolumiger Anleiheankäufe des Eurosystems zuzuschreiben, denen keine entgegengesetzten privaten Portfolioumschichtungen gegenübergestanden hätten. "Für den Fall, dass die politischen Spannungen anhalten oder sich intensivieren, werden dieser und andere führende Indikatoren mit Sicherheit genau beobachtet", sagte Borio.

Einige deutsche Ökonomen hatten kürzlich an der Tatsache Anstoß genommen, dass es keine entgegengesetzten privaten Portfolioumschichtungen gibt. Sie sahen die Gefahr eines Ausverkaufs deutscher Unternehmen an ausländische Investoren.

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hatte Ende 2016 gesagt: "Die Target-Salden zeigen erhebliche Nettoüberweisungen nach Deutschland, die Niederlande und Luxemburg. Warum sammelt sich die Liquidität dort und verteilt sich nicht gleichmäßig über die Eurozone ?". Seine Antwort: "Das kann nur an unterschiedlichen Einschätzungen der Sicherheitslage liegen."

Die EZB hatte jüngst in einem Monatsbericht darauf hingewiesen, dass im Rahmen des QE-Programms mehr als die Hälfte der Staatsanleihen außerhalb des Euroraums erworben würden, was zu strukturellen Zuflüssen von Zentralbankgeld in Länder führe, in denen eine große Zahl ausländischer Geschäftspartner vertreten sei - wie etwa Deutschland.

Claudio Borio scheint sich der Deutung der EZB anzuschließen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2017 06:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 00 AM EST 03-06-17