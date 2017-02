BIZ/Borio: Baseler Ausschuss zuversichtlich für Basel 3 | Nachricht | finanzen.net

"Der Baseler Ausschuss ist immer noch zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden kann", sagte Borio in Frankfurt. Der Baseler Ausschuss ist der BIZ angegliedert.

Laut Borio besteht derzeit noch keine Sicherheit darüber, welche Positionen die neue US-Regierung in Bezug auf Kapitalstandards und Kapitalquoten einnehmen wird. "Einige Leute aus der Kampagne (des US-Präsidenten) waren sogar für eine höhere Kapitalausstattung, keine niedrigere", sagte er.

US-Präsident Donald Trump hatte Ende vergangener Woche eine Überarbeitung des Dodd-Frank-Acts angeordnet, der die regulatorische Antwort der USA auf die Finanzkrise ist. Trump sagte, der künftige Regulierungsrahmen werde es den Banken erlauben, ihren Kunden bessere Produkte anzubieten.

Die USA und Europa streiten im Rahmen der Vollendung von Basel 3 gegenwärtig vor allem darüber, in welchem Umfang Banken künftig eigene Modelle bei der Berechnung ihrer Risiko-Aktiva (RWA) einsetzen dürfen und wie stark die so ermittelten RWA von in einem Standardverfahren ermittelten nach unten abweichen dürfen. Deutschland erklärt, dass es ein Scheitern von Basel 3 für möglich halte, wenn seine Forderungen nicht ausreichend berücksichtigt würden.

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: wienerborse.at, ollyy / Shutterstock.com, Santiago Cornejo / Shutterstock.com, Odua Images / Shutterstock.com