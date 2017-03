BLICKPUNKT/Auslösen von Artikel 50 eröffnet Potenzial für FTSE-100

Mit einem scharfen Abverkauf hat das Pfund auf die Erwartung eines baldigen Auslösens von Artikel 50 der EU-Verträge durch die britische Regierung reagiert. Dieser regelt den Austritt eines Landes aus der Europäischen Union. Das Pfund fällt am Dienstag auf 1,2139 Dollar und notiert damit auf einem Achtwochentief. Zum Zeitpunkt des Brexit-Votums Mitte vergangenen Jahres notierte die britische Währung noch bei 1,50 Dollar.

Aber trotz dieses Rückgangs ist das Pfund nach Meinung von Goldman Sachs (GS) noch zu hoch bewertet. Die britische Währung preise wirtschaftliche und politische Risiken nicht angemessen ein, so die Analysten. Sie sehen Hinweise darauf, dass sich das Wachstum der britischen Wirtschaft in den kommenden Monaten abschwächt. Außerdem dürften die übrigen EU-Staaten den Briten die Scheidung nicht gerade leicht machen.

Long FTSE-100 versus Short Stoxx 600 Auch nach Einschätzung der Deutschen Bank ist ein Brexit an den Finanzmärkten nicht ausreichend eingepreist. Die Analysten sehen bis Jahresende weiteres Abwärtspotenzial von 6 Prozent im handelsgewichteten Pfund. Das sind zwar schlechte Nachrichten für Briten, die im Ausland Urlaub machen wollen, bietet Investoren aber Chancen. Hauptprofiteur der Pfund-Schwäche dürfte laut den Strategen weiter der FTSE-100 sein. 60 Prozent der Umsätze, der im Index gelisteten Unternehmen, werden außerhalb Großbritanniens generiert.

Die Deutsche Bank empfiehlt den FTSE-100 zu kaufen und den Stoxx-600 zu verkaufen. Der FTSE-100 sei nicht nur attraktiv, weil er ein natürlicher Profiteur der Pfund-Schwäche sei. Der Index sei zugleich einer der defensivsten großen Indizes in Europa. In der Vergangenheit habe er sich in Zeiten eines nachlassenden Makromomentums in der Regel besser als der Stoxx-600 entwickelt. Das könnte sich nun auszahlen, da das Konjunkturmomentum bereits weit fortgeschritten sei, was Umschichtungen aus Zyklikern zur Folge haben dürfte.

Zugleich empfiehlt die Deutsche Bank den FTSE-250 gegenüber dem FTSE-100 zu shorten. Der deutlich mehr auf den Binnenmarkt fokussierte FTSE-250 falle in der Regel mit einem nachgebenden Pfund. Der FTSE-250 habe sich nach dem Brexit-Votum um 12 Prozent schwächer als der FTSE-100 entwickelt. In der Zwischenzeit habe der FTSE-250 die Underperformance halbiert - sollte ein Auslösen von Artikel 50 neue Unsicherheiten und eine weitere Pfund-Schwäche auslösen, dürfte der FTSE-250 aber wieder schwächer tendieren.

March 14, 2017

