Baldiger Weltmarktführer?: Volkswagen stellt Elektro-Concept-Car "Sedric" vor | Nachricht | finanzen.net

Am Vorabend des Autosalons in Genf präsentierte der Autokonzern aus Wolfsburg sein erstes selbstfahrendes Musterauto: Das Konzeptfahrzeug "Sedric" ohne Lenkrad, Pedale oder Cockpit fährt voll elektrisch, vernetzt und autonom.

Konzeptfahrzeuge dienen den Automobilherstellern oftmals als Versuchsobjekte, um starke Änderungen am typischen Firmendesign oder technische Aspekte auf ihre Publikumstauglichkeit zu testen.

"Sedric" sei im Volkswagen Group Future Center in Potsdam gemeinsam mit der Volkswagen-Konzernforschung in Wolfsburg erdacht, entwickelt und gebaut worden. Der DAX-Konzern sieht sich dabei aber Impulsgeber und Inkubator für Ideen und nicht als Hersteller.

"Viele Elemente und Funktionen dieses Concept Cars werden wir in den kommenden Jahren in den Fahrzeugen unserer Marken wiederfinden", kündigte Konzernchef Matthias Müller an.

Volkswagen hat sich zum Ziel gesetzt, 2025 rund eine Million elektrisch angetriebene Fahrzeuge zu verkaufen. Bis dann will der Konzern auch insgesamt 30 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Am Montag kündigte Müller an, dass der Konzern in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro in diese Kerntechnologie investieren werde. Zudem hole man Spezialisten an Bord und sei dabei, die Kräfte im Konzern zu bündeln. Neben dem neuen Geschäftsfeld für Mobilitätslösungen werden die Batterietechnologie, Autonomes Fahren und Künstliche Intelligenz zu neuen Kernkompetenzen ausgebaut.

DJG/sha/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: pokchu / Shutterstock.com, VW, hans engbers / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com