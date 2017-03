Barnier: London muss zu finanziellen Verpflichtungen stehen

BRÜSSEL (AFP)--Der Brexit-Beauftragte der EU-Kommission, Michel Barnier, hat Großbritannien aufgefordert, trotz des Austritts aus der Union zu seinen finanziellen Verpflichtungen zu stehen. "Es gibt keine Strafe, es gibt keinen Preis, um auszutreten", sagte Barnier am Mittwoch in Brüssel. "Aber wir müssen die Konten ausgleichen - nicht mehr und nicht weniger."

Neun Monate nach dem Brexit-Votum will die britische Regierung den Austritt am kommenden Mittwoch offiziell erklären. Damit beginnen auf zwei Jahre angelegte Verhandlungen über die Entflechtung der Beziehungen beider Seiten, die Barnier leitet. So lange bleibt Großbritannien vollständiges EU-Mitglied.

Eine der wesentlichen Fragen in den Austrittsverhandlungen wird sein, welche der eingegangenen finanziellen Verpflichtungen Großbritannien trotz des Austritts erfüllen muss. "Wir werden von den Briten nicht einen Euro für etwas verlangen, dem sie als Mitglied nicht zugestimmt haben", sagte Barnier vor dem Ausschuss der Regionen der EU. London müsse aber seine Zusagen mit Blick auf Regional- und Entwicklungsfonds oder den EU-Investitionsplan erfüllen.

Barnier kündigte an, er werde in den Verhandlungen "hart, freundlich, aber niemals naiv" sein. Der Brexit werde schwerwiegende Folgen für viele Bereiche des bisherigen Zusammenlebens haben, sagte der Franzose. Ohne eine Austrittsvereinbarung würden die Konsequenzen für beide Seiten "noch gravierender" sein. "Das Szenario, dass es keine Vereinbarung gibt, ist nicht unseres. Wir wollen eine Übereinkunft."

