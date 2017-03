BayWa züchtet Tomaten in den Vereinigten Arabischen Emiraten

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Agrarhandelskonzern BayWa steigt in den Tomatenanbau im Mittleren Osten ein. In einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem örtlichen Partner Al Dahra will das Münchner Unternehmen ein Klima-Gewächshaus für die Produktion von bis zu 5000 Tonnen Tomaten im Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten bauen und betreiben.

Mit dem 30-Millionen-Euro-Projekt hofft die Baywa auf ein lukratives Zusatzgeschäft. Die Emirate seien ein sehr profitabler Wachstumsmarkt, sagte Baywa-Chef Klaus Josef Lutz am Dienstag.

Die Baywa war ursprünglich ein reines Handelsunternehmen, baut aber inzwischen ihre Agrarprodukte in beschränktem Maß auch selbst an - Standardfeldfrüchte wie Weizen, Mais oder Soja aber will die Baywa auch künftig nicht selbst herstellen, sondern sich auf Spezialprodukte beschränken./cho/DP/stb