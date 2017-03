Bayer-Chef - Können nicht kurzfristig auf US-Protektionismus reagieren

Berlin (Reuters) - Bayer-Chef Werner Baumann bereiten die protektionistischen Wirtschaftspläne des US-Präsidenten Donald Trump Kopfzerbrechen.

Vor allem die angedachten Strafzölle auf US-Importe seien ein Grund zur Sorge. "In unserem Geschäft kann man grundsätzlich auf solche Änderungen nicht kurzfristig reagieren", sagte der Vorstandschef des Leverkusener Chemie- und Pharma-Konzerns der "Welt am Sonntag". Bayer könne nicht einfach neue Fabriken bauen, um dadurch Strafzöllen zu entgehen. "Das würde Jahre dauern. Deshalb hätten solche Maßnahmen für uns, aber auch für andere globale Unternehmen, sicherlich negative Auswirkungen - zumal vermutlich auch andere Länder auf den Zug aufspringen und ihrerseits mit Strafzöllen reagieren würden."

Baumann ist außerdem wegen der Zunahme nationalistischer Tendenzen in Europa alarmiert. "Ich sehe die Fliehkräfte in Europa mit großer Sorge." Immer weniger Menschen könnten die enormen Errungenschaften eines gemeinsamen Europa noch wertschätzen. Im Vorfeld der anstehenden Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland sei das eine Gefahr. "Die Freizügigkeit, der Euro - all das wird nun von einigen Gruppen infrage gestellt."