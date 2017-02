BayernLB wegen US-Pipeline mit Protest konfrontiert

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB ist bei Landtagsopposition und Umweltgruppen wegen ihrer Beteiligung an der geplanten US-Ölpipeline "Dakota Access" in die Kritik geraten. Die Landtags-Grünen forderten am Mittwoch den Ausstieg der Landesbank aus dem internationalen Bankenkonsortium, das den Bau der Pipeline finanzieren will. "Es ist falsch, wenn eine staatliche bayerische Bank eine Pipeline in den USA finanziert, die die Lebensgrundlagen der dortigen Bevölkerung bedroht", sagte der finanzpolitische Sprecher Thomas Mütze am Mittwoch.

Die etwa 1800 Kilometer lange Pipeline soll unter anderem durch sensible Flussgebiete und ein Reservat der Sioux-Indianer führen, die sich gegen den Bau zur Wehr setzen. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte ein kurz vor Abtritt der Vorgängerregierung erlassenes Verbot der Pipeline sofort wieder gekippt.

Protestiert wird keineswegs nur gegen die BayernLB - auch viele der anderen nach Angaben von Umweltschützern mittelbar oder unmittelbar beteiligten Banken sind mit Protesten konfrontiert, darunter die französische BNP Paribas, Citibank, Bank of America und die Deutsche Bank. Am Donnerstag wollten Umweltgruppen vor der Münchner Zentrale der BayernLB protestieren.

Die beteiligten Banken haben ihrerseits ein Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Foley Hoag in Auftrag gegeben, die den Genehmigungsprozess und die Einhaltung internationaler Standards überprüfen soll. Die BayernLB hatte bereits im Dezember ihre Unterstützung dieser Untersuchung erklärt./cho/DP/she