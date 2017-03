Beasley Broadcast Group zahlt Dividende aus

Der amerikanische Medienkonzern Beasley Broadcast Group (ISIN: US0740141017, NASDAQ: BBGI) schüttet eine Quartalsdividende von 0,045 US-Dollar je Aktie aus. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet unverändert 0,18 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 9,40 US-Dollar (Stand: 2. März 2017) bei 1,91 Prozent.

Die nächste Ausschüttung erfolgt am 7. April 2017 (Record date: 31. März 2017).

Die Beasley Broadcast Group ist eine Hörfunkanstalt mit 52 Radiostationen u.a. in Philadelphia, Tampa, Las Vegas, Boston and Atlanta. Das Unternehmen wurde 1961 von George G. Beasley gegründet. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und verzeichnet ein Kursplus von 52,03 Prozent.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

