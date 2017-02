Beauftragter für Finanzplatz Paris umwirbt Banken in London

LONDON (AFP)--Auf einer Werbeveranstaltung für Finanzfirmen in einem großen Londoner Hotel hat der Beauftragte des Finanzplatzes Paris für die französische Hauptstadt geworben. Der Brexit verursache Probleme, "aber wir sind da, um sie zu beseitigen", sagte Gerard Mestrallet am Montag vor rund 80 Vertretern der Finanzbranche. "Wir sind hier, um Lösungen anzubieten."

Paris wirbt seit der Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt massiv um die Gunst von Großbanken und anderen Finanzinstituten. Großer Konkurrent ist Frankfurt am Main; auch Luxemburg, Amsterdam oder Dublin buhlen um die bislang in London ansässigen Banken und Finanzfirmen, die erwartungsgemäß zumindest Teile ihres Geschäfts in die EU verlagern werden.

Es gehe um "potenziell 20.000 bis 30.000 Angestellte in der Londoner City, und ich kämpfe dafür, dass sie zu uns kommen", sagte Mestrallet der Nachrichtenagentur AFP. Er ist auch Verwaltungsratschef des französischen Energiekonzerns Engie. Die französische Regierung hatte bereits kurz nach dem Brexit-Votum im Sommer steuerliche Anreize für Unternehmen angekündigt, die von London nach Paris übersiedeln. Der Bundesverband deutscher Banken forderte kurz darauf politische Unterstützung bei der Werbung für den Finanzplatz Frankfurt am Main.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte Mitte Januar angekündigt, ihr Land werde die EU mit einem "klaren und sauberen" Schnitt verlassen. Dabei werde Großbritannien auch dem gemeinsamen Binnenmarkt den Rücken kehren.

