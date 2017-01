Bericht: May telefoniert mit Hollande zu Brexit

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat laut einem Medienbericht mit der britischen Regierungschefin Theresa May am Telefon über den Brexit gesprochen. May habe versichert, dass die bilaterale Beziehung der beiden Länder in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung erhalten bleiben solle, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit Verweis auf eine Quelle im Élyséepalast. Frankreich und Großbritannien haben in Europa eine herausgehobene Stellung, denn sie sind ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat und haben Atomwaffen.

Hollande habe die Ankündigungen aus Mays Grundsatzrede "zur Kenntnis" genommen, berichtete AFP. Er habe seine Forderung erneuert, dass die Verhandlungen zwischen der EU und London über den Austritt des Landes aus der Europäischen Union so rasch wie möglich beginnen sollten./cb/DP/he