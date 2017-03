Berlin erwartet bei G20 Verständigung trotz Kontroversen - Kreise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland sieht für das Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) Ende der Woche in Baden-Baden trotz Meinungsverschiedenheiten keine grundsätzlichen Kontroverse mit den USA voraus. Das verlautete im Vorfeld aus Regierungskreisen.

"Wir erwarten eine ordentliche Verständigung zu den wesentlichen Themen, aber natürlich wird es unterschiedliche Akzente und unterschiedliche Meinungen geben", sagte ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums in Berlin. "In Baden-Baden wird natürlich die wirtschaftspolitische Ausrichtung der USA eine Rolle spielen, und hierzu werden wir auch mit dem US-Kollegen dort sprechen."

Die Finanzminister und Notenbankchefs der G20 sollen bei ihren Beratungen am Freitag und Samstag in dem Kurort in Südwestdeutschland nach den Plänen Berlins, das den Vorsitz der G20 führt, schwerpunktmäßig auch über eine Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Staaten sprechen. Wichtig sei, dass man sich darauf einige, dass dies prioritär sei, hieß es. Dafür arbeite Deutschland an einer Liste mit Prinzipien, die eine Orientierung für stärkende Maßnahmen geben sollen, und an denen sich letztlich die nationalen Haushaltspolitiken ausrichten.

"Es gibt keinen Grund, zur Lage der Weltwirtschaft pessimistisch zu sein", betonte der Beamte in diesem Kontext. "Und es gibt auch keinen Grund, zu unseren Beziehungen mit den USA pessimistisch zu sein - das heißt aber nicht, dass wir von Anfang an keinen Diskussionsbedarf haben." Vielmehr bestehe ein solcher Bedarf für Diskussionen zum Beispiel zu Steuerthemen.

Zur Weltwirtschaft hieß es in Berlin, die Prognosen für deren Entwicklung seien "weitgehend stabil" und lägen im Schnitt über den Werten vergangener Jahrzehnte. "Diese Verbesserung der globalen Konjunktur und wirtschaftlichen Perspektive wird auch allgemein anerkannt", erklärte der Ministeriumsvertreter.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wird bereits am Donnerstagabend in Berlin seinen neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin treffen. Schäuble hat sich optimistisch gezeigt, dass die USA die beschlossenen Regulierungen nicht grundsätzlich zurückdrehen werden. Die Ankündigung der USA, die Regulierung zu überprüfen, sei "ja noch nichts Falsches, denn wir überprüfen auch ständig unsere Finanzmarktgesetzgebung", sagte er vergangene Woche. "Ich glaube, dass wir ziemlich gemeinsamen Grund haben und dass wir auch übereinstimmen, dass an den grundsätzlichen Lehren aus der letzten Finanzkrise festgehalten werden muss".

March 13, 2017 09:18 ET (13:18 GMT)

