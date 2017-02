Berlin will sich zu Griechenland auf nächste Schritte konzentrieren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat dazu gemahnt, sich bei den Verhandlungen über das Hilfsprogramm für Griechenland "jetzt auf die nächsten Arbeitsschritte zu konzentrieren".

Bei der laufenden Überprüfung des Hilfsprogramms für Athen sei es weiterhin das Ziel, "eine gemeinsame Konditionalität aller vier Institutionen" inklusive des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu vereinbaren, sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin auf die Frage, ob Berlin notfalls für ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro sei. "Es gibt noch eine Reihe inhaltlicher Fragen zu den notwendigen Reformmaßnahmen", konstatierte der Regierungssprecher. "Die sind zu klären."

Ein Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) betonte bei derselben Veranstaltung, Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem habe Gespräche mit Athen vom Freitag als "konstruktiv" bezeichnet und "von einer Annäherung" gesprochen. Schäuble selbst hatte erst am vergangenen Mittwoch in einem Fernsehinterview klargestellt, ohne Reformen könne Athen "nicht in der Währungsunion bleiben".

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte diese Äußerung daraufhin kritisiert. Gabriels Sprecher Martin Schäfer bekräftigte am Montag, Athen solle im Euro bleiben. "Wir wollen die Eurozone vollständig erhalten, und zwar unter Einschluss Griechenlands", sagte er bei derselben Pressekonferenz. "Und wir werden alles unterstützen, was Griechenland hilft."

