Berlin will wohl Brexit-Verhandlungen innerhalb Zweijahresfrist

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will einem Bericht zufolge alle Brexit-Themen innerhalb der vorgesehenen Frist von zwei Jahren verhandeln. Das gehe aus einem internen Papier der Regierung hervor, berichtete die Bild-Zeitung.

Darin heißt es laut den Angaben, dass die Bundesregierung jede Form von "Einzelabsprachen ablehnt, da diese zu einer Spaltung der 27 EU-Staaten führen könnten". Zwar stünden offiziell 24 Monate für die Brexit-Verhandlungen zur Verfügung, "de facto verkürzt sich dieser Zeitrahmen wegen der erforderlichen Beteiligung des Europäischen Parlaments (EP) und des anstehenden EP-Wahlkampfes nach Einschätzung von EU-Kommission und des Auswärtigen Amts auf 15 Monate".

Deutschland wolle alle Brexit-Themen innerhalb der vorgesehenen Zeit verhandeln, denn Berlin lehne Ausnahmen, Übergangsregelungen und Nachverhandlungen für Einzelbereiche ab, "da strittige Fragen" wie etwa die Personenfreizügigkeit später "kaum einfacher zu verhandeln" sein würden. Eine separate Verhandlung der "künftigen Beziehungen" zu London, so zum Status von Studenten, Überflugrechten und Beiträgen in Rentenkassen könne hingegen nach Einschätzung der EU-Kommission in einigen Bereichen bis zu zehn Jahre dauern.

Betroffen vom Brexit sind nach den Angaben bis zu 60 Wirtschaftsbereiche - besonders der Agrar- und Ernährungssektor. Nach dem Brexit drohten hier nach der Einschätzung der Bundesregierung hunderte Millionen Euro an Einbußen.

McAllister will Übergangsregelungen Der britische EU-Botschafter Tim Barrow soll den britischen Austrittsantrag am Mittwoch gegen 13.20 Uhr an EU-Ratspräsident Donald Tusk übergeben, wie Tusks Büro in Brüssel offiziell mitteilte. Damit wird London offiziell Artikel 50 des EU-Vertrags auslösen, der den Austritt regelt. Gegen 13.45 Uhr will Tusk dazu eine Erklärung abgeben. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Dienstagabend den Brief an die EU unterzeichnet, mit dem ihre Regierung am Mittwoch den Brexit beantragen will.

Der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), hat die EU unterdessen dazu aufgefordert, ein enges Bündnis mit Großbritannien anzustreben. Die Briten dürften sich nach dem Austritt aber nicht aussuchen, welche der Freiheiten des EU-Binnenmarkts sie behalten und welche sie aufgeben wollten, sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Unter dem Strich werde es dem Land nach dem Brexit schlechter gehen, meinte Lambsdorff. Er sehe jedoch keine politische Möglichkeit mehr, den Austritt abzuwenden.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (CDU), ging aber von langjährigen Verhandlungen über den Austritt aus der EU aus. Die angestrebten zwei Jahre würden nicht ausreichen, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ein Abkommen, um das zukünftige Verhältnis zu regeln, wird länger als die zwei Jahre für die eigentlichen Austrittsverhandlungen benötigen."

Der CDU-Politiker betonte: "Übergangsregelungen sind deshalb erforderlich." So sei es vorstellbar, dass für einen befristeten Zeitraum von wenigen Jahren weiter europäisches Recht im Vereinigten Königreich Anwendung finde, meinte er. Einen Rückzieher, also einen "Exit vom Brexit", erwartet aber McAllister nicht. "Die offizielle Erklärung des Austritts des Vereinigten Königreichs macht einen Rückzug von der Brexit-Entscheidung noch unwahrscheinlicher", sagte er. "Aber die Hoffnung stirbt zuletzt."

March 29, 2017

