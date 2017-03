Berufsverband: Politiker sollten Flughafen-Aufsichtsrat verlassen

BERLIN (dpa-AFX) - Am neuen Hauptstadtflughafen ist es aus Sicht der Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland Zeit für einen Rückzug der Politiker aus dem Aufsichtsrat. Sie gehörten bei einem öffentlichen Unternehmen in die Gesellschafterversammlung. "Dort haben sie Kontrolle über das Kapital, das reicht", sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Peter Dehnen, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit ihrem politischen Mandat hätten Regierungschefs, Minister und Staatssekretäre andere Ziele als nur das Wohl des Unternehmens. Das zeige auch der Führungsstreit zwischen Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld und dem Aufsichtsrat, den Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) leitet. "Es geht nun nicht mehr um den Flughafen, sondern es geht um den vermeintlichen Gesichtsverlust einzelner Personen."

Der Berufsverband Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland versucht seit 2012, die Arbeit von Aufsichtsräten zu verbessern und hat dazu Grundsätze erarbeitet.