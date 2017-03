Bet-at-home hebt die Dividende kräftig an

Der Online-Sportwettenanbieter bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 7,50 Euro je Aktie ausbezahlen. Die Gesamtausschüttung wird sich aus einer ordentlichen Dividende in der Höhe von 2,50 Euro (Vorjahr: 2,25 Euro) sowie einer außerordentlichen Dividende in Höhe von 5,00 Euro zusammensetzen. Im letzten Jahr lag die Gesamtdividende bei 4,50 Euro.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 104,61 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 7,17 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2017 statt. 2012 wurde erstmals eine Dividende ausbezahlt (0,60 Euro).

Die Brutto-Wett- und Gamingerträge konnten im letzten Geschäftsjahr um 14 Prozent auf 138,7 Mio. Euro gesteigert werden. Die gesamten Marketingkosten lagen im Geschäftsjahr 2016 bei 44,0 Mio. Euro und somit um 20,6 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Es wurde ein EBITDA von 33,0 Mio. Euro erwirtschaftet, nach 31,7 Mio. Euro im letzten Jahr. Das Konzernergebnis betrug im Geschäftsjahr 2016 31,0 Mio. Euro nach 30,7 Mio. Euro in 2015.

Der bet-at-home.com AG Konzern zählt zum Ende des vierten Quartals 2016 4,6 Millionen registrierte Kunden (Vorjahr: 4,3 Mio.). Der Vorstand rechnet im Geschäftsjahr 2017 mit einem Anstieg des Brutto-Wett- und Gamingertrags auf 144 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 34 Mio. Euro und 38 Mio. Euro.

Bet-at-home.com wurde 1999 in Wels/Österreich gegründet. Die Firma ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group.

