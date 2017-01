Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Spannung vor Antrittsrede von Donald Trump

Lufthansa erneut im Zentrum von Übernahmespekulationen

Wenige Stunden vor seiner Amtseinführung zum 45. Präsidenten der USA agieren die Anleger vorsichtig. Der DAX zeigte sich kaum verändert bei 11.600 Punkten.

Mit Spannung warten die Börsianer darauf, ob der Immobilienunternehmer seinen Versprechen im Wahlkampf zu Steuersenkungen, Deregulierung und Handelsbeschränkungen Taten folgen lassen werde. Nach der ersten Begeisterung an der Börse über seinen Wahlsieg im November machte sich in den vergangenen Wochen Skepsis breit. Kritiker halten Trump für unberechenbar. So sorgt er regelmäßig mit Kurznachrichten über Twitter für Furore in der

Unternehmenswelt und setzte zuletzt Autohersteller mit der Drohung von Strafzöllen unter Druck, sofern diese in Mexiko gebaute Autos in den USA verkaufen wollten.

Trump hat zudem angekündigt, einige vom bisherigen Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesetze zurückzunehmen.

Starinvestor George Soros hat bereits davor gewarnt, dass die Börsen wegen unklarer Pläne Trumps für die Wirtschaftspolitik ins Stocken geraten. ?Die Unsicherheit ist jetzt am größten und ich glaube, dass sich die Aktienmärkte deshalb nicht gut entwickeln werden?, sagte er in Davos.

Die Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank zeigten sich davon unbeeindruckt. Sie

stiegen um bis zu 2,8 Prozent und gehörten zu den größten Gewinnern im DAX.

Auch am Devisenmarkt machten Trump-Sorgen die Runde. Der Dollar-Index, der den Wert des ?Greenback? zu anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, verlor zeitweise 0,3 Prozent

auf 100,85 Punkte, konnte im Handelsverlauf aber wieder Boden gewinnen.

Kleiner Verfall sorgt für stärkere Kursschwankungen

Im DAX standen erneut Lufthansa im Zentrum von Übernahmephantasien und schossen um 5,3 Prozent in die Höhe. Händler verwiesen auf einen Magazinbericht über ein Interesse

des ?Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund? an einer zehnprozentigen Beteiligung.

Am deutschen Terminmarkt war heute kleiner Verfall. Kurse schwanken dann üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Heute ist es soweit: Donald Trump wird als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Selten zuvor hat ein Präsident der USA dermaßen polarisiert und schon vor seinem eigentlichen Amtsantritt die Märkte beeinflusst. Oftmals reichten nicht einmal 140 Zeichen bei Twitter aus, um heftige Kursreaktionen an den Märkten auszulösen. Die kommenden Monate versprechen spannend zu werden, denn auch in Europa könnte sich die politische Landkarte gravierend verändern. Wie politisch wird das Börsenjahr 2017? Dr. Mirko Häcker von der Wolff & Häcker Finanzconsulting AG sprach darüber bei Börse Stuttgart TV.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index zeigte am frühen Nachmittag bei plus 25 Punkten. In dieser Phase waren überwiegend Knock-out-Calls und Call-Optionsscheine auf den DAX gesucht.

Trends im Handel

An der Euwax waren heute bevorzugt Knock-out-Calls auf Gold gesucht.

Außerdem setzen einige Anleger mit Knock-out-Calls auf steigende Preise der Wirecard-Aktie.

Zudem waren Call-Optionsscheine auf die B-Aktien von Nike gefragt. Händlern zufolge soll die Empfehlung eines Börsenbriefs dahinter stecken.

Bei Calls auf die Altria Group kam es heute zu Gewinnmitnahmen.

