Börsenchef Kengeter kämpft für Fusion mit LSE und um seinen Ruf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Börse stand am Donnerstag ganz im Zeichen der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) und den Ermittlungen wegen Insiderhandel gegen Börsenchef Carsten Kengeter. Die am Vorabend veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr waren dagegen nur eine Randnotiz.

Zwar wollte sich Kengeter zu dem Verfahren wegen Insiderhandel nicht äußern, er unterstrich aber, dass ihn der Vorwurf persönlich sehr getroffen habe. "Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe." Er habe den Aktienkauf mit eigenem Geld nicht zu einem selbst gewählten Zeitpunkt getätigt, sondern in einem ihm vorgegebenen Zeitrahmen zwischen dem 1. und dem 21. Dezember. "Ich bin mir sicher, dass sich die Vorwürfe nach eingehender Prüfung als unbegründet erweisen werden."

Der Zusammenschluss zwischen Deutsche Börse und LSE ist in die entscheidende Phase eingetreten. Die EU-Kommission hat die Prüfungsfrist für den Deal unlängst bis zum 3. April verlängert. Nach Brüssel muss noch die hessische Landesregierung den Zusammenschluss genehmigen. Laut den Fusionsunterlagen muss der Merger bis Jahresmitte abgeschlossen sein.

Nach Einschätzung von Kengeter adressiert der Verkauf des französischen Abwicklungshauses LCH.Clearnet SA, eine Tochter der zur LSE gehörenden LCH.Clearnet, die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Europäischen Kommission. "Deshalb sind wir zuversichtlich, was den weiteren Verlauf des Genehmigungsverfahrens anbelangt", sagte Kengeter.

Fragen zum Rechtssitz der neuen Holding wollte Kengeter nicht beantworten Während für Brüssel kartellrechtliche Aspekte vor allem im Bereich Clearing im Vordergrund stehen, beschäftigt Wiesbaden vor allem der geplante alleinige Rechtssitz der neuen Holding in London. Kengeter erklärte zwar, dass es zwei Hauptsitze geben werde. Fragen, ob London der einzige Rechtssitz der neuen Holding sein werde, wollte Kengeter mit Verweis auf das laufende Genehmigungsverfahren aber nicht beantworten.

Der Vorstandsvorsitzende verwies jedoch darauf, dass die Deutsche Börse ihre Pflichten als Trägerin der Frankfurter Wertpapierbörse und der Terminbörse Eurex nicht auf die Dachgesellschaft übertragen könne. Dafür sorge das deutsche Börsenrecht. Beide Börsen blieben auch nach der Fusion in Frankfurt, ebenso wie der Nachhandel und das Marktdatengeschäft.

Kengeter betonte die Bedeutung der Fusion für die Deutsche Börse. Allen Erfolgen zum Trotz verharre die Deutsche Börse im weltweiten Ranking auf Platz 4. Der Börsenwert sei mit 16 Milliarden Euro weniger als halb so groß wie derjenige der erst- und zweitplatzierten Börsen weltweit. "Das birgt nicht nur für uns als Unternehmen das Risiko, weiter im Wettbewerb zurückzufallen", so der Börsenchef.

Fusion mit LSE würde Börsenstandort Frankfurt stärken Auch Europa gerate gegenüber Amerika und Asien ins Hintertreffen. Europa leide nicht nur unter politischen Absetzbewegungen. Auch der europäische Wachstumsmotor, das deutsche Modell hoher Exportüberschüsse, sei in einer Zeit zunehmender protektionistischer Tendenzen steigenden Risiken ausgesetzt.

Um das langfristige Wachstum der Deutschen Börse zu sichern, sei der Zusammenschluss mit der LSE notwendig. Das größte Risiko für Frankfurt sei, angesichts der globalen Trends nichts zu tun. "Der Zusammenschluss bietet für den Börsenstandort neue Wachstumschancen und stärkt Frankfurt in seiner Bedeutung als führender kontinentaleuropäischer Finanzplatz", so Kengeter. Der Brexit mache die Verbindung noch wichtiger und wäre ein Zeichen für ein geeintes Europa.

Die am Vorabend veröffentlichten Zahlen für 2016 spielten auf der Bilanzpressekonferenz kaum eine Rolle. Der Börsenbetreiber hatte im Schlussquartal von einer wieder anziehenden Handelsaktivität profitiert. Die Nettoerlöse stiegen 2016 um 8 Prozent auf 2,389 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Stand seit 2008. Der Nachsteuergewinn stieg auf 722 Millionen Euro nach 613 Millionen.

Ausschüttungsquote künftig in der Mitte der Spanne von 40 bis 60 Prozent Die Dividende soll 2016 auf 2,35 Euro je Aktie nach 2,25 Euro erhöht werden. Der Vorschlag entspricht einer Ausschüttungsquote von 54 Prozent des Konzern-Periodenüberschusses, was im Rahmen der von der Börse angestrebten Quote zwischen 40 bis 60 Prozent liegt. Angesichts der Erwartung eines kräftigen Gewinnwachstums streben die Eschborner künftig eine Ausschüttungsquote in der Mitte dieser Spanne an.

Finanzvorstand Gregor Pottmeyer bestätigte die mittelfristigen Wachstumsziele. Im laufenden Jahr strebt die Deutsche Börse ein Wachstum der Nettoerlöse von 5 bis 10 Prozent an. Der Konzern-Jahresüberschuss soll zwischen 10 bis 15 Prozent zulegen.

Im Conference Call mit Analysten räumte Pottmeyer ein, dass die Wachstumsraten der 2015 erworbenen Devisenplattform 360T bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Pottmeyer begründete die Entwicklung mit einer insgesamt rückläufigen Entwicklung an den Devisenmärkten, der sich auch 360T nicht habe entziehen können. Dennoch sei es der Plattform gelungen, ihren Marktanteil auszubauen. Pottmeyer rechnet mit zweistelligen Wachstumsraten in der Zukunft.

Die Geschäftszahlen der Deutschen Börse stießen bei Analysten und Händlern insgesamt auf ein positives Echo, setzten aber keine großen Akzente für die Aktie. Nach den zuletzt kräftigen Kursgewinnen in dem Papier sei die gute Entwicklung eingepreist, hieß es. "Für neue Jahreshochs ist vermutlich positiver News-Flow zur Fusion mit London nötig", kommentierte ein Marktteilnehmer.

