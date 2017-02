Börsentag München: 2017: Schicksalsjahr der EU? Das raten die Profis! | Nachricht | finanzen.net

2017 hat es in sich: Die Parlamentswahlen in den Niederlanden, Italien, Frankreich und Deutschland sowie die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, der neue Präsident der USA und ein möglicher Beginn der Brexit-Verhandlungen werden die Börsen in Atem halten.

Für unruhige Börsen gibt es also in 2017 genügend Anlässe. Gleichzeitig bieten volatile Börsen aber auch immer wieder gute Einstiegschancen und Trading-Opportunitäten. Und Sachwerte wie Aktien bleiben in der Nullzinsphase ohnedies weiterhin alternativlos.

Besuchen Sie finanzen.net am Samstag, den 25. März 2017 zwischen 09:30h und 17:30h beim Börsentag München 2017 im MOC München (Lilienthalallee 40, 80939 München, U6 Haltestelle Kieferngarten).

Sie finden uns in Atrium 3 auf Stand 3.3.5.

Insgesamt werden beim Börsentag München 2017 über 80 Aussteller in über 100 Einzelvorträgen die Situation analysieren und Hinweise geben, wie man sein Vermögen auch - oder gerade- in solch unruhigen Zeiten sichern und mehren kann.

Lassen Sie sich dieses Wissen nicht entgehen - wir freuen uns auf Ihren Besuch am 25. März im MOC München! Melden Sie sich gleich hier an und sichern Sie sich dadurch ein Gutscheinheft mit ausgewählten Inhalten*