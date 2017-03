Brandenburg will Vermittlungsausschuss zur Pkw-Maut - Berichte

BERLIN (Dow Jones)--Die umstrittene Pkw-Maut wird voraussichtlich im Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern landen. Brandenburg wolle am Freitag in der Länderkammer dafür stimmen, dass die Pkw-Maut in den Vermittlungssausschuss verwiesen wird, berichtete der RBB.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) habe Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) nach Informationen des Senders bereits in sein Vorhaben eingeweiht. Woidke nenne die geplante Pkw-Maut "eine Einschränkung des grenznahen Verkehrs". Andere vor allem SPD-geführte Länder wollen ebenfalls nicht zustimmen.

Die Saarbrücker Zeitung berichtete, Woidke habe Dobrindt telefonisch über sein Vorhaben informiert. Damit sei eine Mehrheit für ein Vermittlungsverfahren wahrscheinlicher geworden. Brandenburg werde "der Einberufung des Vermittlungsausschusses zum sogenannten Mautgesetz zustimmen", sagte Regierungssprecher Florian Engels der Zeitung. Das Land habe eine über 250 Kilometer lange Grenze mit Polen, und auch die Grundbedingung, dass die Maut "erhebliche zusätzliche Mittel zur Investition in den Straßenverkehr erbringen" müsse, werde nicht erfüllt.

