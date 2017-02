Brexit-Minister: 'Wir wollen eine starke Europäische Union'

TALLINN (dpa-AFX) - Großbritannien setzt nach Regierungsangaben auch nach einem geplanten EU-Austritt darauf, dass die Staatengemeinschaft erfolgreich ist. "Wir wollen eine starke Europäische Union", sagte Brexit-Minister David Davis am Montag der Agentur BNS zufolge bei einem Besuch in Estlands Hauptstadt Tallinn. Davis dementierte Medienberichte, wonach London die EU durch engere Beziehungen mit Staaten in Osteuropa zu spalten versuche: "Die einfache Antwort ist Nein". Die Zeitung "The Times" hatte zuvor über Debatten in der britischen Regierung über eine mögliche Umlenkung von Entwicklungshilfegeldern nach Osteuropa berichtet, um auf ein besseres Brexit-Abkommen hinzuwirken.

Davis zeigte sich überzeugt, in den noch ausstehenden Austrittsverhandlungen zügig eine Einigung über die Rechte der Bürger von Großbritannien und der EU nach dem Brexit zu erzielen. "Ich sehe keinen Grund, warum wir keine sehr, sehr schnelle Antwort auf diese Frage finden könnten", sagte er. Es sei im Interesse Großbritanniens, dass auch weiterhin talentierte Europäer zu Studium und Arbeit auf die britische Insel kommen./awe/DP/he