Briggs & Stratton hält Dividende konstant

-Anzeige-

Der Industriekonzern Briggs & Stratton (ISIN: US1090431099, NYSE: BGG) wird am Dienstag eine Quartalsdividende von 0,14 US-Dollar je Anteilschein ausschütten. Record date war der 16. Dezember 2016. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet Briggs & Stratton 0,56 US-Dollar je Anteilschein aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 22,26 US-Dollar (Stand: 30. Dezember 2016) eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent.Briggs & Stratton stellt Rasenmäher- und Kleinmotoren her. Im Fiskaljahr 2016 lag der Umsatz bei 1,81 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,89 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 26,56 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 45,7 Mio. US-Dollar).Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2016 mit 28,67 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 944,02 Mio. US-Dollar (Stand: 30. Dezember 2016).Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de