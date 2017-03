Britische Premierministerin unterzeichnet Brexit-Antrag

London (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May hat den Antrag zum Austritt des Landes aus der Europäischen Union unterzeichnet.

May setzte am Dienstagabend ihre Unterschrift unter das Dokument. Zudem sprach sie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die nun folgenden Gespräche. Der Brief sollte an diesem Mittwoch in Brüssel übergeben werden. Damit beginnt der Prozess, der zur Beendigung der 44 Jahre währenden Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU führt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Mitglied der Staatenunion seinen Austritt beantragt.

Die Regierung in London und die übrigen 27 EU-Staaten haben nach der Aktivierung von Artikel 50 des Lissabon-Vertrages zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen des Brexits auszuhandeln. May wollte am Mittwoch vor dem Parlament über die Details sprechen. "Jetzt, wo die Entscheidung getroffen wurde, die EU zu verlassen, müssen wir zusammenrücken", heißt es in ihrem vorab verteilten Redetext. "Wenn ich in den kommenden Monaten am Verhandlungstisch sitze, werde ich jede Person im gesamten Vereinigten Königreich repräsentieren - Jung und Alt, Reich und Arm, Stadt, Kleinstadt, Land und all die Dörfer und Weiler dazwischen."

Die Scheidungspapiere dürften nach Einschätzung von EU-Vertretern einen positiven Grundton für die Verhandlungen setzen. Deren Ergebnis ist jedoch völlig offen. May strebt einen harten Schnitt mit der EU an und will auch auf den Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt verzichten. Unklar ist jedoch, was das für den Finanzplatz London bedeutet. Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling warnt vor einem Flickenteppich an Regulierungen. Große Banken wie Goldman Sachs erwägen, Stellen von London in andere europäische Städte zu verlagern. Der britische Finanzminister Philip Hammond sagte sein Land wisse, dass es sich in den Verhandlungen mit der EU nicht die Rosinen herauspicken könne. Er sei aber sehr zuversichtlich, dass es beim Brexit nicht zum Schlimmsten kommen werde.

Großbritannien steht rund neun Monate nach dem Brexit-Votum vor einer Zerreißprobe. In Schottland mehren sich die Rufe nach einer neuen Abstimmung über eine Unabhängigkeit, in Nordirland fordern Nationalisten ein Referendum über die Loslösung vom Vereinigten Königreich und eine Union mit Irland. "Mays Job, das Vereinigte Königreich während des Brexit-Prozesses zusammenhalten, ist sehr schwierig. Ich bin mir nicht sicher, dass ihn irgendjemand anderes erledigen wollte", sagte ein hochrangiger Diplomat aus einem Land außerhalb der EU. "Nach dem Brexit ist die Zukunft von fast allem völlig unklar, und das ist extrem besorgniserregend für Großbritannien, die EU und den ganzen Westen."