Britische Wirtschaft wächst trotz Brexit kräftig

LONDON (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Großbritanniens bleibt trotz des angestrebten Austritts aus der Europäischen Union weiter auf kräftigem Wachstumskurs. Im vierten Quartal 2016 habe die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag nach endgültigen Daten mit. Damit wurde eine vorangegangene Schätzung wie von Experten erwartet bestätigt.

Die britische Wirtschaft wuchs in den Monaten Oktober bis Dezember etwas stärker als in den drei Monaten zuvor, als die Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent gestiegen war. Befürchtungen, das Brexit-Votum vom vergangenen Sommer könnte die britische Wirtschaft in einen Schockzustand versetzen, haben sich bisher nicht bewahrheitet./jkr/jsl/fbr