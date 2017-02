Brüssel hält Athens Hilfsprogramm trotz IWF-Zweifeln für "glaubwürdig"

BRÜSSEL (AFP)--Die EU-Kommission sieht das griechische Hilfsprogramm trotz Zweifeln des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der Schuldentragfähigkeit weiter auf Kurs. "Wir glauben weiter, dass die für das Programm erzielten Verpflichtungen sowohl glaubwürdig als auch ehrgeizig sind", sagte eine Kommissionssprecherin am Dienstag in Brüssel.

Die Euro-Partner hatten sich Mitte 2015 mit dem hoch verschuldeten Griechenland auf ein drittes Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro geeinigt. Anders als bei den Vorläufer-Programmen ist der IWF bisher nicht mit eigenen Finanzmitteln beteiligt, eine Entscheidung über eine Teilnahme wird seit Monaten immer wieder verschoben.

Ein bisher unveröffentlichter IWF-Bericht zur Lage Griechenlands bezeichnet die Schuldenlast des Landes auf Dauer als "explosiv" und fordert von der EU Schuldenerleichterungen für Athen. Dies wird aber insbesondere von Deutschland abgelehnt.

Vor diesem Hintergrund konnte sich am Montag der IWF-Verwaltungsrat nicht auf das weitere Vorgehen in der Griechenlandfrage einigen. Eine Mehrheit der Mitglieder sprach sich aber dagegen aus, Athen noch schärfere Sparvorgaben zu machen, um die Schuldenlast langfristig in den Griff zu bekommen.

Griechenlands Schulden beliefen sich nach jüngsten Angaben der Statistikbehörde Eurostat im dritten Quartal 2016 auf 311 Milliarden Euro. Dies entsprach 176,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

