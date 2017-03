Bürger können kein Redeverbot für türkische Politiker einklagen

KARLSRUHE (AFP)--Deutsche Bürger können kein Redeverbot für türkische Politiker in Deutschland einfordern. Mit einem am Freitag veröffentlichten Beschluss wies das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe daher eine Verfassungsbeschwerde gegen den jüngsten Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Oberhausen als unzulässig ab. Allerdings betonten die Karlsruher Richter, dass ausländische Politiker in amtlicher Funktion keinen Einreiseanspruch nach Deutschland hätten. Auf deutsche Grundrechte könnten sie sich nicht berufen. (Az: 2 BvR 483/17)

Yildirim hatte am 18. Februar in Oberhausen für das von der Regierungspartei AKP unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geplante Präsidialsystem geworben. Am 16. April soll es hierüber eine Volksabstimmung geben.

Das Bundesverfassungsgericht wies die Beschwerde gegen Yildirims Auftritt nun als unzulässig ab. Der Bürger habe nicht darlegen können, dass er davon in seinen Grundrechten betroffen sei.

