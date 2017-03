Bürger müssen bei Großprojekten früher beteiligt werden

BERLIN (dpa-AFX) - Bei großen Infrastrukturprojekten muss die Bevölkerung in Zukunft früher gefragt werden als bisher. Der Bundestag beschloss in der Nacht zum Freitag, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung beim Bau von Autobahnen und Schienenstrecken bereits im Raumordnungsverfahren obligatorisch wird und nicht erst im später stattfindenden Planfeststellungsverfahren. Dadurch soll die Akzeptanz von Großprojekten verbessert werden, hieß es in der Gesetzesbegründung.

Mit der Reform des Raumordnungsgesetzes soll auch der Schutz vor Hochwasser verbessert werden. Solche Vorhaben liegen eigentlich in der Zuständigkeit der Bundesländer - doch die vom Bundestag verabschiedete Gesetzesnovelle eröffnet die Möglichkeit, bei Bedarf auch länderübergreifende Pläne zum Hochwasserschutz aufzustellen./ax/DP/zb