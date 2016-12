Bundesanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen Amri

KARLSRUHE (AFP)--Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, den Tunesier Anis Amri, erlassen. Das teilte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Anschlagslastwagens fanden die Ermittler Fingerabdrücke des flüchtigen Terrorverdächtigen außen am Lkw, an der Fahrertür sowie an der B-Säule.

"Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat", sagte die Sprecherin. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz hatte am Montagabend einen Lkw in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, knapp 50 wurden verletzt.

Die Ermittler durchsuchten am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen und Berlin verschiedene Orte, an denen sich Amri früher aufgehalten haben soll. Aufgrund eines Hinweises wurde auch ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert. "Festnahmen sind bislang nicht erfolgt", sagte die Sprecherin.

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2016 12:24 ET (17:24 GMT)- - 12 24 PM EST 12-22-16