Bundesbank-Präsident Weidmann verteidigt höhere Risikovorsorge

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesbankpräsident Jens Weidmann verteidigt die Milliarden-Rückstellungen der Bundesbank. "Vorsorge für die Zeit einer geldpolitischen Normalisierung ist notwendig", sagte Weidmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Künftige Verluste könnten so vermieden oder zumindest verringert werden. Wenn die Bundesbank doch einmal Verluste machen sollte, träfen diese - über die Zeit gestreckt - den Bundeshaushalt, da Zahlungen an den Bund als Eigentümer ausbleiben würden, sagt Weidmann.

Ein wichtiger Faktor für die Aufstockung der Rücklagen um 1,8 Milliarden auf 15,4 Milliarden Euro seien die Zinsänderungsrisiken, die durch das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) entstanden sind. Die Bundesbank konnte daher dieses Jahr statt der erwarteten 2,5 Milliarden lediglich 400 Millionen Euro an den deutschen Finanzminister überweisen. "Der Gewinnrückgang unterstreicht, wie weit wir uns vom geldpolitischen Normalzustand entfernt haben. Maßgebliche Zinsänderungsrisiken gab es früher in unserer Bilanz nicht", sagte Weidmann.

Weidmann übt Kritik an EZB Die expansive Geldpolitik der EZB betrachtet Weidmann skeptisch. "Darüber, wie expansiv die Geldpolitik sein sollte, kann man unterschiedlicher Auffassung sein", sagt er. Vor allem die Staatsanleihekäufe sehe er "sehr kritisch". "Vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Schulden in einigen Mitgliedsländern des Euroraums könnte so auch Druck auf die Geldpolitik entstehen, die Zinsen länger als unbedingt nötig niedrig zu halten."

Auch der deutsche Staat habe von der ultralockeren Geldpolitik profitiert. "Wären die Zinsen auf dem Niveau des Jahres 2007 geblieben, hätte der deutsche Staat über die Zeit um rund 250 Milliarden Euro höhere Zinsausgaben stemmen müssen", sagte Weidmann. Der Bundesbankpräsident sieht erst einmal kein abruptes Ende der Anleihekäufe. "Der EZB-Rat wird die Käufe jetzt nicht Knall auf Fall beenden."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2017 05:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 48 AM EST 02-26-17