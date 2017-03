Bundesregierung geht von Tusks Wiederwahl aus - Kreise

BERLIN (Dow Jones)--EU-Ratspräsident Donald Tusk steht nach Einschätzung der Bundesregierung vor seiner Wiederwahl. "Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung an diesem Donnerstag für Tusk fallen wird", erklärte ein ranghoher Regierungsbeamter am Mittwoch in Berlin. Tusk genieße eine "überwältigende Unterstützung". Nach seiner Kenntnis gebe es mit Polen nur ein Land, das sich gegen Tusk geäußert habe.

Es sei bekannt, "dass die Bundeskanzlerin die Arbeit des Amtsinhabers schätzt", sagte der Beamte weiter. Ähnlich hatte sich offiziell bereits Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert. Tusk tritt beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel für eine zweite Amtszeit an.

Die polnische Regierung hat sich mehrfach öffentlich gegen Tusk ausgesprochen. Ministerpräsidentin Beata Szydlo lehnte es in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die anderen 27 EU-Staats- und Regierungschefs ab, Tusks Mandat bis 2019 zu verlängern. Sie warf dem ehemaligen polnischen Regierungschef vor, auf dem EU-Posten gegen das Gebot politischer Neutralität "brutal verstoßen" und sich in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 09:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 02 AM EST 03-08-17