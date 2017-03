Bundesregierung sieht sich auf Brexit-Prozess gut vorbereitet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wartet angesichts des Londoner Brexit-Antrags noch auf das entsprechende Schreiben Londons. "Die Bundesregierung ist auf diesen Prozess gut vorbereitet und wird sich bei allen aufkommenden Fragen positionieren können", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer aber bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die britische Premierministerin Theresa May habe am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu dem Brexit-Antrag telefoniert.

"Mit dem britischen Schreiben werden wir mehr Klarheit darüber bekommen, wie sich die britische Seite den Weg vorstellt", erklärte Demmer. Auf dieser Grundlage würden die verbleibenden EU-Länder ihr Interessen und Ziele definieren. Noch könne man zu Prioritäten jedoch nichts sagen, "denn der Brief ist ja noch gar nicht da". Insgesamt dürfe man aber nicht vergessen, "dass das Vereinigte Königreich natürlich ein Partner" in der Nato sei und als Land in Europa bleibe, hob die Regierungssprecherin hervor.

Die wichtigste Priorität sei nun, "das europäische Einigungswerk zu wahren", betonte der Sprecher von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD), der im Kabinett federführender Minister zum Brexit ist. Es seien nun "unzählig viele Fragen zu klären", um Unsicherheit auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu vermeiden, sagte Gabriels Sprecher Martin Schäfer. "Der Zeitplan ist verdammt eng", konstatierte er.

