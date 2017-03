Bundesregierung weist Erdogans Nazi-Vergleich zurück

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung wehrt sich gegen den Vergleich mit Nazi-Deutschland durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Gleichsetzung der Politik Deutschlands mit der des Nationalsozialismus "weisen wir entschieden zurück", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Ohnehin seien NS-Vergleiche grundsätzlich immer absurd. Sie führten nur dazu, dass die NS-Zeit verharmlost werde.

Deutschland und Türkei seien enge Partner, betonte Seibert. Der Regierungssprecher wies aber auch darauf hin, dass es derzeit "tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten" zwischen beiden Ländern gebe. Ein Grund seien das Thema Pressefreiheit und die Verhaftung des Welt-Korrespondenten Deniz Yücel. Die Auseinandersetzung müsse "in aller Klarheit" geführt werden, sagte Seibert.

Erdogan hatte den deutschen Behörden nach der Absage mehrerer Auftritte türkischer Politiker am Sonntag in einer Rede in Istanbul Nazi-Methoden vorgeworfen. "Eure Methoden unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Methoden", sagte er wörtlich. Seibert sagte dazu, Auftritte türkischer Politiker in Deutschland seien grundsätzlich natürlich möglich, immer im Rahmen von Recht und Ordnung.

"Lassen Sie uns offen und wenn nötig kritisch miteinander reden", appellierte Seibert an die türkische Regierung und mahnte gleichzeitig: "Lassen Sie uns kühlen Kopf bewahren."

March 06, 2017

