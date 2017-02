Bundeswirtschaftsministerin Zypries hofft auf Scheitern Trumps

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) setzt darauf, des US-Präsident Donald Trump mit seiner Politik an innenpolitischen Widerständen scheitert. "Auch in Amerika wird der Präsident irgendwann die Erfahrung machen, dass er für seine Politik Mehrheiten im Parlament braucht", sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Niemand könne Fakten auf Dauer ignorieren. "Amerika hat eine lange demokratische Tradition und ein System von Checks and Balances, also gegenseitiger Kontrolle", so Zypries kurz nach ihrem Amtsantritt. "Das muss sich jetzt bewähren." Schnellschüsse wie das zurückgenommene Einreiseverbot für deutsche Doppelstaatler zeugten nicht von der Wahrnehmung der Verantwortung. Auf die Frage, ob sie auf ein vorzeitiges Ausscheiden Trumps hoffe, sagte Zypries: "Das ist eine inneramerikanische Angelegenheit."

Als einen der ersten Schritte in ihrem Amt kündigte Zypries ein baldiges Treffen mit dem amerikanischen Handelsminister an. "Natürlich werde ich mich mit meinem Ressortkollegen Wilbur Ross treffen, sobald er vom Senat bestätigt ist", sagte sie. Das Gespräch könne in Washington oder in Berlin stattfinden. "Wir suchen das Gespräch und geeignete Gesprächspartner in der Administration, die Argumenten zugänglich sind", fügte Zypries hinzu.

In dem Interview bezeichnete Zypries den US-Präsidenten als eine Gefahr für die ökonomische Entwicklung. "Ungewissheit und Unberechenbarkeit lähmt. Und Lähmung ist gefährlich für die Wirtschaft.". Die gemeinsamen Werte und Prinzipien müssten gelten. Dazu zählten auch die Regeln der Welthandelsorganisation, die den Zoll auf Automobile auf 2,5 Prozent begrenzten. "Wenn Trump ihn auf 25 bis 30 Prozent anheben will, wäre das eindeutig ein Verstoß gegen diese Regeln."

February 05, 2017

