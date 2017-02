CBL hält Dividende konstant

CBL & Associates Properties (ISIN: US1248301004, NYSE: CBL) schüttet eine Quartalsdividende von 0,265 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 17. April 2017 (Record date: 30. März 2017).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,06 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 10,22 US-Dollar (Stand: 27. Februar 2017) 10,38 Prozent.

Die CBL & Associates Properties Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee. Das Unternehmen ist einer der größten Betreiber und Besitzer von Einkaufszentren in den USA.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 11,17 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,68 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

