CDU-Generalsekretär - Wahlergebnis ist klare Absage an Rot-Rot-Grün

Berlin (Reuters) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Ausgang der Saarland-Wahl als Absage an ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei gewertet.

"Dieses Wahlergebnis ist eine klare Absage an Rot-Rot-Grün", sagte Tauber am Sonntagabend in Berlin. Die CDU an der Saar sei die einzige Partei, die sich klar von Populisten am rechten und linken Spektrum gleichermaßen distanziert habe. Dies sei honoriert worden. Die CDU-Saar habe engagiert gekämpft und auch für eine höhere Wahlbeteiligung gesorgt, sagte er angesichts der parteiinternen Kritik. Kanzleramtschef Peter Altmaier sagte, ab jetzt müssten sich alle fragen, "ob der Hype um den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz nur ein Hype ist".

Die CDU unter Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Wahl klar gewonnen. Die SPD, die in bundesweiten Umfragen seit der Nominierung von Schulz deutlich zulegte, verharrte nahe ihrem Ergebnis von 2012. Damit ist eine Fortsetzung der großen Koalition wahrscheinlich. Für eine rot-rote Regierungsbildung reicht es demnach nicht.