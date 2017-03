CDU gewinnt Wahl im Saarland - "Schulz-Effekt" reicht nicht

- von Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl hat die CDU trotz deutschlandweitem Schulz-Effekt einen wichtigen Etappensieg errungen.

Aus der Landtagswahl im Saarland ging die Partei von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag deutlich als stärkste Kraft hervor und wird auch weiterhin die Regierung führen. Für SPD und Linkspartei reichte es den Hochrechnungen zufolge nicht für die erhoffte Mehrheit. Wahlsiegerin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich vom Erfolg ihrer Partei erfreut und betonte: "Flirtereien mit Rot-Rot, das kommt in diesem Land nicht gut an. Auch das sollte ein Signal an den Bund sein." SPD-Parteichef Martin Schulz räumte die Niederlage seiner Partei ein. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland zog mit rund sechs Prozent knapp in den Landtag ein, Grüne und FDP scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die CDU von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer kommt laut ZDF-Hochrechnung von 19.00 Uhr auf 40,3 (2012: 35,2) Prozent. Die SPD blieb mit 30,1 Prozent unter ihrem Ergebnis von 30,6 Prozent vor fünf Jahren. Die Linkspartei wurde trotz Verlusten mit 12,6 (16,1) Prozent erneut drittstärkste Kraft. Die AfD kam aus dem Stand auf 5,9 Prozent der Stimmen, blieb damit aber deutlich unter den zweistelligen Ergebnissen, die sie im vergangenen Jahr bei Landtagswahlen erzielt hatte. Die Grünen verpassten mit 4,1 (5,0) Prozent den Einzug in den Landtag. Die FDP scheiterte erneut deutlich mit 3,3 (1,2) Prozent. Die Piraten, vor fünf Jahren noch mit 7,4 Prozent klar im Parlament, erhielten nur noch 0,7 Prozent. Damit kämen CDU und SPD zusammen auf 41 der 51 Landtagsmandate, SPD und Linke hätten mit 24 der 51 Sitze keine Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag mit rund 70 Prozent deutlich höher als 2012 mit 61,6 Prozent.

"Dieses Wahlergebnis ist eine klare Absage an Rot-Rot-Grün", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. "Die CDU ist die einzige Kraft, die sich klar davon distanziert hat, mit den Populisten von links und rechts zusammenzuarbeiten." Kramp-Karrenbauer hatte bereits vor der Wahl betont, die Koalition mit der SPD fortsetzen zu wollen. Die Sozialdemokraten liebäugelten indes mit einem Bündnis mit der Linkspartei, deren Fraktion im Saarbrücker Landtag vom früheren SPD-Chef Oskar Lafontaine geführt wird. Lafontaine und dem heutigen SPD-Chef und Kanzlerkandidaten Schulz wird ein freundschaftliches Verhältnis nachgesagt.

CDU SPRICHT VON PARALLELEN MIT MERKEL

Schulz zeigte sich aber überzeugt, dass seine Partei im Bund stärkste Kraft werden könne. Mit Blick auf die Bundestagswahl sagte er: "Das ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint." Er verwies darauf, dass die SPD im Januar im Saarland noch bei 24 Prozent gelegen habe und seitdem "deutlich aufgeholt" habe. Enttäuscht zeigte sich SPD-Landeschef Heiko Maas: "Die Bäume sind nicht in den Himmel gewachsen", sagte der Bundesjustizminister in der ARD. Generalsekretärin Katarina Barley sagte: "Wir haben unser Wahlziel offensichtlich klar nicht erreicht."

Linken-Parteichef Bernd Riexinger gab Schulz eine Mitschuld daran, dass es für Rot-Rot nicht gereicht hat. "Es hat sich eben gezeigt, dass der Hype um Schulz sich nicht in Wählerstimmen im Saarland umsetzen ließ", sagte er. "Man kann eben nicht nur mit allgemeinen Aussagen, mit allgemeinen Slogans Wahlen gewinnen." Grünen-Chefin Simone Peter sprach von einem "Debakel". AfD-Chefin Frauke Petry sagte: "Man muss konzertieren, dass offenbar eine Mehrheit der Saarländer die große Koalition gewählt hat, die unserer Ansicht nach nur Stillstand verspricht." Die AfD habe bundesweit deutlich höhere Werte. "Insofern ist das Ergebnis für die Gesamt-AfD nicht repräsentativ."

In Umfragen von ARD und ZDF sprach sich eine deutliche Mehrheit dagegen aus, dass die Linkspartei in die Regierung eintritt. Demnach zeigten sich vor der Wahl 76 Prozent mit der Arbeit von Kramp-Karrenbauer zufrieden. Die SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger kam auf 68 Prozent. Den Analysen zufolge konnte die CDU vor allem von bisherigen Nichtwählern profitieren. Die Umfragen für die AfD gingen indes in den vergangenen Wochen kontinuierlich zurück. Laut ARD-Wahlanalyse interessiert das Asylbewerber/Flüchtlinge, von dem die AfD stark profitiert habe, die Gesamtbevölkerung nicht mehr so stark. Der ZDF-Analyse zufolge war eine deutliche Mehrheit der Saarländer der Ansicht, dass sich die AfD in dem Bundesland nicht genug von rechtsextremen Inhalten und Mitgliedern abgrenzt.

Das Saarland machte den Auftakt in das Wahljahr 2017: Schleswig-Holstein wählt am 7. Mai einen neuen Landtag, eine Woche später folgt das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. Vor allem die Wahl an Rhein und Ruhr gilt als wichtiger Indikator für den Ausgang der Bundestagswahl am 24. September. In Düsseldorf regiert eine rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.