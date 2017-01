CDU will als Partei des "Starken Staates" in den Wahlkampf ziehen

BERLIN (AFP)--Die CDU will sich im Wahlkampf als Garant der inneren Sicherheit präsentieren. Der Parteivorstand verabschiedete am Samstag eine Erklärung mit dem Titel "Für Freiheit und Sicherheit durch einen starken Staat". Darin wirft die CDU besonders SPD und Grünen massive Versäumnisse im Kampf gegen Terrorgefahr und Kriminalität vor. Wo die Union regiere, lebe es sich sicherer, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Die CDU-Chefin zeigte sich am Samstag zufrieden mit den Ergebnissen einer Klausurtagung des Parteivorstands im saarländischen Perl: "Wir haben die Weichen gestellt für das neue Jahr." Die Parteispitze beschloss bei ihrem Treffen zum Auftakt des Wahlkampfjahres Erklärungen zur inneren Sicherheit und zur Wirtschaftspolitik.

In dem Papier zur inneren Sicherheit stellt sich die CDU als Garant für Sicherheit dar und erhebt schwere Vorwürfe gegen rot-grüne Landesregierungen. Es gebe in Deutschland "Zonen unterschiedlicher Sicherheit", heißt es dort. "Wo Rot-Grün regiert, steht die Sicherheit auf dem Spiel."

Die CDU-Spitze erklärte, alle Landespolizeien müssten über die gleichen Befugnisse zur Gefahrenabwehr verfügen. "In Zeiten hochmobiler Gefährder und grenzübergreifender Organisierter Kriminalität fordern wir, dass auch in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen die Schleierfahndung ermöglicht wird." Es sei zudem nicht nachzuvollziehen, dass die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung und die rot-grüne nordrhein-westfälische Regierung den verstärkten Einsatz intelligenter Videotechnik "aus ideologischen Gründen" ablehnten.

Auch beim Kampf gegen Einbrecher wirft die CDU der NRW-Regierung Versäumnisse vor. "Mehr als 37 Prozent aller Wohnungseinbrüche in Deutschland wurden 2015 in Nordrhein-Westfalen verübt, obwohl Nordrhein-Westfalen nur 22 Prozent der Einwohner Deutschlands hat." Diese Zahl habe die CDU-Spitze "aufgerüttelt", sagte Merkel.

Während die CDU-Chefin mit ihrer Partei in Perl erste Weichen für den Wahlkampf stellte, muss sie um die Unterstützung der Schwesterpartei CSU weiter werben. Merkel machte deutlich, dass sie trotz des ungelösten Streits um eine Obergrenze für Flüchtlinge auf einen gemeinsamen Wahlkampf mit der CSU setzt: Der Konflikt bedeute nicht, "dass man nicht gemeinsam diesen Wahlkampf führen kann".

Während CSU-Chef Horst Seehofer auf einer festgeschriebenen Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Höhe von 200.000 besteht, lehnt Merkel dies ab. Sie sei aber der Meinung, "dass man mit einem solchen Dissens leben kann", da es bei anderen Themen "sehr, sehr viel Gemeinsames gibt".

Merkel äußerte die Erwartung auf eine gute Zusammenarbeit mit der CSU im Wahlkampfjahr. "Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Sommerpause die programmatische Arbeit weiterführen, auch gemeinsam mit der CSU", sagte die Kanzlerin. Im Sommer solle dann das Wahlprogramm stehen.

Merkel forderte die Schwesterpartei auf, an einem geplanten Treffen von CDU und CSU Anfang Februar in München festzuhalten. "Wir von der Seite der CDU haben uns diesen Termin vorgemerkt und wir gehen einfach davon aus, dass er stattfindet", sagte Merkel. Seehofer hatte die Tagung wegen des Streits in der Flüchtlingspolitik infrage gestellt.

