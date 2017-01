CSU will mit mehr Datenaustausch Terroristen jagen

Von Stefan Lange

SEEON (Dow Jones)--Im Kampf gegen den internationalen Terror macht die CSU auf nationaler und europäischer Ebene Druck und wirbt für einen stärkeren Datenaustausch. Kriminalität mache vor nationalen Grenzen nicht halt, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Donnerstag beim zweiten Tag der Klausurtagung im Kloster Seeon. "Umso wichtiger ist die europäische Zusammenarbeit, umso wichtiger ist der Austausch von Informationen und Daten über die nationalen Grenzen hinweg."

Auch der für die Sicherheitsunion zuständige EU-Kommissar Julian King plädierte für einen intensiveren Datenaustausch. Der Terroranschlag von Berlin führe die grenzübergreifende Bedrohung und die Veränderungen in der Gefahrenlage deutlich vor Augen, sagte King als Gast der Klausurtagung.

Im EU-Parlament und im europäischen Rat habe es in den letzten Monaten vielfältige Anstrengungen gegeben, die Grenzen sicherer zu machen und die Kontrollen hinter den Grenzen zu verbessern. "Aber wir müssen mehr tun", mahnte King. "Wir müssen wissen, wer über unsere Grenzen in unsere Länder ein- und ausreist". Ein besserer Datenaustausch sei da notwendig, um die kollektive Sicherheit zu gewährleisten.

Datenaustausch ist der Schlüssel Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im europäischen Parlament, Manfred Weber, brach ebenfalls eine Lanze für mehr Datentransfer. Wenn man heutzutage die Sicherheit der Menschen gewährleisten wolle, dann stehe der Austausch von Daten im Mittelpunkt, sagte der CSU-Politiker in Kloster Seeon.

Bestehende Systeme wie das Schengen-Informationssystem müssten besser vernetzt werden, forderte Weber. Vor allem sei es erforderlich, bisher freiwillige Datenübermittlungen verpflichtend zu machen, damit "die Staaten gezwungen sind, die Datensysteme, die wir anbieten, entsprechend zu nutzen", sagte Weber und betonte: "Datenaustausch ist der Schlüssel, um Verbrecher und Terroristen in der modernen Welt zu jagen"

Bei den bestehenden Datenbanken werde man dazu "einen Systemcheck machen müssen", sagte Weber. Der Ist-Zustand müsse geprüft werden, immer im Spannungsfeld "zwischen Datenschutz und Verbrecherjagd".

