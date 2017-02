Callaway Golf hält Dividende konstant

-Anzeige-

Der amerikanische Golfschlägerproduzent Callaway Golf (ISIN: US1311931042, NYSE: ELY) wird seinen Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende von 0,01 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern aus Carlsbad in Kalifornien auf das Gesamtjahr gesehen 0,04 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 10,26 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,39 Prozent.Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 20. März 2017 (Record date: 27. Februar 2017). Callaway Golf verkauft weltweit Golfschläger sowie Golfzubehör unter den Marken Callaway Golf, Odyssey, Top-Flite und Ben Hogan. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 wurden Umsätze von 164 Mio. US-Dollar erzielt (4. Quartal 2015: 153 Mio. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2016 betrug der Umsatz 871 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 844 Mio. US-Dollar).Seit Jahresbeginn liegt die Callaway Golf-Aktie an der Wall Street mit 6,3 Prozent im Minus.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de