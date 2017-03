Canadian Western Bank schüttet Dividende aus

Die Canadian Western Bank (ISIN: CA13677F1018, TSE: CBW) wird eine Quartalsdividende von 0,23 kanadischen Dollar (CAD) ausschütten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,92 CAD ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 30,42 CAD bei 3,02 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. März 2017 (Record date: 17. März 2017). Die Canadian Western Bank wurde 1988 in Edmonton, in der kanadischen Provinz Alberta, gegründet. Das Unternehmen ist mit seinen 41 Filialen hauptsächlich in den vier westlichen Regionen Kanadas (British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba) vertreten.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Bankinstitut einen Umsatz von 175,84 Mio. CAD (Vorjahr: 158,73 Mio. CAD). Die Aktie ist an der Börse in Toronto notiert und liegt seit Jahresbeginn mit 0,26 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

