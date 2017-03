Carolin Heublein verstärkt das Delacon-Vertriebsteam in Europa

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Steyregg/Österreich (pts020/28.03.2017/11:30) - Dr. Carolin Heublein verstärkt als Sales Manager Deutschland das Delacon EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika)-Vertriebsteam und berichtet direkt an Dr. Anja Fiesel. Die beiden sind Ansprechpartner für den Vertrieb von phytogenen Futtermittelzusatzstoffen und verantwortlich für die Kundenbetreuung. Carolin Heublein hält einen Doktortitel vom Institut für Tierwissenschaften der Universität Bonn.

Seit November 2016 ist Anja Fiesel als Sales Manager DACH neben dem Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz auch zusätzlich für Griechenland verantwortlich. "Ich freue mich, Carolin zukünftig an meiner Seite zu haben. Gemeinsam bilden wir ein junges, dynamisches Team, um Delacon und unsere phytogenen Produkte voranzutreiben", so Fiesel.

Auch Carolin Heublein ist bereit, deutsche Futtermittelhersteller und Landwirte zu unterstützen: "Während meiner Doktorarbeit konnte ich schon Erfahrung sammeln, welche für die Arbeit in der Industrie hilfreich sind. Zum Beispiel war meine Dissertation in Kooperation mit Agroscope in der Schweiz und mein Thema lautete: Untersuchungen zum Fressverhalten von zwei Holstein Kuhtypen unter Bio-Bedingungen in der Schweiz."

Phytogene Futtermittelzusatzstoffe sind fester Bestandteil von Nutztier- und Geflügelfutter und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dies ist aus einigen Dynamiken und Trends in der Futtermittelindustrie erkennbar. In Deutschland zum Beispiel rücken die Themen Tierwohl und die in der Tierhaltung verursachten Emissionen in den Fokus. Anja Fiesel und Carolin Heublein informieren aus erster Hand über phytogene Futtermittelzusatzstoffe. Als Team unterstützen sie Hersteller von Misch- und Mineralfutter sowie landwirtschaftliche Großbetriebe, die auf der Suche nach natürlichen Futtermittelzusätzen sind.

Kontakt: Karina Umdasch PR & Communications Manager Delacon Biotechnik GmbH Weissenwolffstrasse 14, 4221 Steyregg, Österreich Tel.: +43 732 640 531-414 E.Mail: karina.umdasch@delacon.com Web: http://www.delacon.com

